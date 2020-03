KAKO SNEŽNE PADAVINE UTIČU NA ŠIRENJE VIRUSA??

Niske temperature, koje su danas oko i ispod nule, u Srbiji bi trebalo, prema najavama meteorologa, da se zadrže do četvrtka, a to uopšte nije dobro kada je aktuelan korona virus u pitanju, koji je u našoj zemlji odneo tri života, i koji je potvrđen kod 249 osoba. Jer, hladno vreme pogoduje širenju respiratornih infekcija u zatvorenom, prostoru, a i uobičajene spoljne niske temperaturu ne smanjuju aktivnost virusa, kaže direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine, epidemiolog Vladimir Petrović.

“Pad temperature i hladno vreme pogoduju širenju svih respiratornih infekcija u uslovima gustog smeštaja ljudi na malom, zatvorenom, neprovetrenom prostoru. Stoga, prostor treba što više provetravati i tako razređivati koncentraciju virusa u prostoru kako bi se smanjila mogućnost obolevanja ljudi. U ovoj situaciji važna je kvadratura prostora, te bi se osobe koje imaju neku respiratornu infekciju, po mogućnosti trebalo odvojiti od ostalih ukućana u posebnu sobu”, navodi prof. dr Petrović.

Prema njegovim rečima, osobe koje su u kućnoj izolaciji su blago obolele. Međutim, veoma je važno da pored njih ne budu oni koji su u većem riziku – stariji i koji boluju od hroničnih bolesti, koji je moguće da obole sa težom kliničkom slikom.

Na pitanje koje niske temperature ne prijaju COVID-u 19, kaže da su potrebne mnogo niske temperature da bi se virus inaktivisao, a to nisu one koje su uobičajene. “Koncentracija virusa se minimalno redukuje na temperaturama ispod -70 ili -80 stepeni Celzijusovih, i to su temperature na kojima se čuvaju uzorci za dalja ili ponovna ispitivanja. Potrebne su i niže temperature da bi se virus inaktivisao. To nisu niske temperature koje mi registrujemo u spoljnoj sredini svakodnevno. Možemo reći da uobičajene niske temperature spoljne sredine ne štite od virusa i ne smanjuju njegovu aktivnost.

Izvor: novosti.rs