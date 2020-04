KAKO FUNKCIONIŠU OPŠTINE RASINSKOG OKRUGA??

Za TV Jefimija su predsednici Opština Ćićevac i Brus potvrdili da u ovim opštinama nema potvrđenih slučajeva Covid19. U Rasinskom okrugu zvanično su virusom Covid19 zaražene 49 osobe, a još jedno lice je preminulo, što je drugi smrtni slučaj od posledica zaraze koronavirusom, na teritoriji Rasinskog okruga. Veterinarskom institutu u Kraljevu poslati su uzorci krvi za još 15 osoba kod kojih postoji sumnja na virus Covid19 i rezultati se očekuju. 938 osoba, koje su iz inostranstva došle na teritoriju Rasinskog okruga, su u izolaziji. Zbog kontakta sa zaraženim osobama, 182 osobe su u samoizolaciji. 49 osoba je hospitalizovano na infektivnom odeljenju Opšte bolnice u Kruševcu.

Vanredno stanje se može propisati na najduže 90 dana, a po isteku ovog roka može se obnoviti pod istim uslovima. Ove mere podrazumevaju ograničenja ljudskih prava garantovanih Ustavom, a koje će mere biti donete odlučuje se u skladu sa potrebama novonastale situacije, na primer, ograničenje slobode kretanja, ograničenje slobode okupljanja, obaveza zdravstvenih kontrola, ograničenje prava na obrazovanje (zatvaranje škola). Član 202 Ustava Srbije propisuje da po proglašenju vanrednog ili ratnog stanja, dozvoljena su odstupanja od ljudskih i manjinskih prava zajemčenih Ustavom i to samo u obimu u kojem je to neophodno. Mere odstupanja ne smeju da dovedu do razlikovanja na osnovu rase, pola, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili društvenog porekla. Kako se sa ovim uslovima nose građani Rasinskog okruga u vreme epidemije korona virusom, pitali smo nadležne u opšinama našeg okruga.