KADA JE DOZVOLJENA ŠETNJA KUĆNIH LJUBIMACA??

Za sve građane Republike Srbije važi potpuna zabrana kretanja od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 časova ujutru.

S obzirom na to da je zabrana kretanja produžena, građani svoje kućne ljubimce mogu izvesti i u subotu i u nedelju od 8 do 10 časova ujutru, kao i svakoga dana između 23 časa i 1 čas posle ponoći. Šetnja može trajati 20 minuta, do 200 metara od mesta prebivališta.

Vlada Republike Srbije nastaviće da sa najvećom pažnjom prati razvoj situacije u vezi sa virusom COVID-19 i prilagođava sve mere, uz uvažavanje saveta stručnjaka.