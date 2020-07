GODIŠNJE U SRBIJI POGINE OKO 50 VOZAČA MOTORA

Na putevima u Srbiji samo protekle nedelje poginula su dva vozača motocikla, a istraživanja pokazuju da je jul u poslednjih deset godina označen kao mesec u kome strada najveći broj vozača motora, pre svega zbog povoljnijih uslova za vožnju.

U Srbiji u toku godine u proseku pogine oko 50 motociklista. Najveći broj poginulih motociklista bio je 2009. godine, koja je označena kao “tamna godina” i u kojoj je broj poginulih motociklista u Srbiji bio čak oko 120. Pojedine greške koje se mere u sekundima mogu biti kobne a za čuvanje bezbednosti tokom vožnje najvažnija je koncentracija vozača, adekvatna oprema i poštovanje propisa, ali pažnju moraju da obrate i vožači automobila, jer se najviše nesreća u kojima motociklisti gube život dešava pri kontaktu sa četvorotočkašima.

“Motociklista dosta brže vozi i možete ga naći na mestu gde ga ne očekujete, jer su vozači navikli da očekuju dva fara, dva stop svetla, a motocikli imaju jedan far i jedno stop svetlo i vozači to ne prepoznaju na vreme. To je najčešći uzrok nesreće”, pojašnjava predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista (ABM) Vladimir Jevtić. Jevtić kaže i da najčešće stradaju mladi ljudi i da se najveći broj nesreća u kojima motociklisti izgube život, dešava pri kontaktu sa vozačima automobila. Određen broj motociklista se ponaša nedolično, te tako odsutnost u vožnji može da ima velike posledice po život ljudi, naglašava predsednik ABM. “Nije dobro kada stojite u jako visokim temperaturama u koloni i tada se najčešće desi da vozačima odlutaju misli”, kaže Jevtić. Navodi da pojedine greške koje se mere u sekundima mogu biti kobne. “Najčešće su to brza provlačenja između vozila, to nikako nije savet, jer se ne zna refleksna reakcija vozača. Definitivno to je jedan od najrizičnijih načina vožnje koji postoji i nemojte prelaziti neke granice gde se osećate neudobno po pitanju veština vožnje”, napominje Jevtić.

