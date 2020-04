JOŠ 400.000 VAUČERA ZA ODMOR U SRBIJI

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da najavljeno izdvajanje dve milijarde dinara za turističke vaučere za odmor u Srbiji znači da će još 400.000 naših građana moći da koristi ovu pogodnost.

Ljajić je u izjavi za agenciju Tanjug rekao da je planirano da destinacije, osim banja i planina, budu i Beograd i Novi Sad. On je naveo podatak da će za prvih pet meseci ove godine Srbija imati štetu od približno 300 miliona evra zbog manjeg deviznog priliva od stranih turista, uz napomenu da u to nisu uračunata domaća turistička putovanja. Ova akcija je značajna jer ćemo manjak koji će uslediti zbog smanjenog dolaska stranih gostiju bar delimično nadomestiti akcijom turističkih vaučera, istakao je potpredsednik Vlade. Ljajić je rekao da je do 26. februara ove godine podeljeno 160.000 vaučera, što govori o interesovanju za ovu akciju, i dodao da se razmatra da se sa novih 400.000 vaučera proširi obuhvat onih koji mogu da ih koriste. Prema njegovim rečima, te vaučere su do sada najviše koristili penzioneri, čak 54 odsto, a zatim nezaposleni i oni čija su primanja manja od 60.000 dinara.

Ljajić je objasnio da se sada razmatra mogućnost da se Beograd i Novi Sad uključe kao destinacije za odmor uz vaučere, i podsetio na to da vaučeri u tim gradovima nisu mogli da budu korišćeni jer su primat imale destinacije u unutrašnjosti Srbije, pre svega banje i planine. S obzirom na to da je ova akcija usledila kao odgovor na situaciju nastalu zbog koronavirusa, razmatra se mogućnost da i ova dva grada, koja su najviše pogođena u smislu pada turističkog prometa, budu uključena, objasnio je potpredsednik Vlade.

On je najavio da će naredne nedelje biti pripremljen konačni tekst uredbe o korišćenju turističkih vaučera, uz podsećanje na to da su vaučeri do sada mogli da se koristite u približno 1.460 ugostiteljskih objekata. Nema sumnje da ćemo sa novim gostima nadomestiti gubitak koji će uslediti zbog pada međunarodnih turističkih putovanja, ocenio je Ljajić i dodao da je ovo pokušaj da se smanje gubici, koji će sigurno biti veliki u ovoj godini. Prema njegovim rečima, procenjuje se da će na svetskom nivou gubitak u oblasti turizma iznositi približno 450 milijardi evra, jer je turizam prva grana privrede koja je pogođena zbog pandemije. Međutim, kako je istakao, ohrabruje činjenica da je turizam nakon svetske ekonomske krize pokazao da se prvi oporavlja i da je najfleksibilniji na ovakve krize.