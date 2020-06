IMUNOLOG JANKOVIĆ: NOVE MERE NISU ISKLJUČENE

Imunolog iz Dečje klinike u Tiršovoj Srđa Janković rekao je danas, u gostovanju na Radio-televiziji Srbije da je ponovno uvođenje policijskog časa ekstremno malo verovatno, ali da selektivne mere i određene vrste obaveza koje bi bile sprovođene i zakonski nisu isključene.

“Broj novozaraženih osoba se održava na prilično stabilnom nivou već nekoliko dana (oko 95 dnevno), što govori o potencijalu za dalje širanje koronavirusa, koji treba da sprečimo da bismo epidemiju priveli kraju”, ističe Janković. Prema njegovim rečima, epidemija se nije otela kontroli, ali postoji potencijal da dođe do pogoršanja. Upitan da li je moguće ponovno uvođenje policijskog časa, Janković napominje da je to u ovom trenutku ekstremno malo verovatno, čak i isključeno, ali da selektivne mere i određene vrste obaveza koje bi bile sprovođene i zakonski – nisu isključene. “Ništa zvanično ne mogu reći. Još ništa nije razmatrano, ali ako situacija nastavi da se pogoršava, sigurno je da je negde preporuku moguće pojačati kao obavezu. Mislim na preporuke koje su trenutno na snazi”, navodi Janković. U svakom slučaju, kako je dodao, sada treba delovati što spremnije kako ne bi dozvolili iznenađenja. “Svest i dalje ostaje ključna u ovom trenutku. Ne mogu da kažem da li će biti dodatnih mera, ali to zavisi i od situacije. Ukoliko budemo svi zajedno uspeli da ne dozvolimo da se situacija pogoršava, jasno je da završavamo ovi merama koje su na snazi”, poručuje Janković.

Izvor: rts.rs/koronavirus