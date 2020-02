HOĆE LI BITI SNEGA U FEBRUARU, ILI IPAK NE??

Početak februara doneo je temperature i do 20 stepeni, dok sredinom predstojeće sedmice sledi nagli pad za 15 stepeni i sneg. Drugu polovinu meseca obeležiće novi temperaturni skok, a kako poručuju meteorolozi, prava zima ne očekuje se ni ovog meseca.

Od srede se očekuje osetno hladnije vreme i dalji pad temperature za 15 stepeni, a kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima. Ipak, za sve one koji su se nadali snežnoj idili – to se neće dogoditi osim na planinama. Sneg se neće preterano zadržati u nižim predelima. U Beogradu i severnim delovima Srbije takođe se može desiti da kiša pređe u sneg, ali se više snega očekuje na jugu. Na planinama snega već ima dovoljno, recimo na Kopaoniku i Staroj planini ima ga oko pola metra. Narednih dana će se otapati, ali od srede dolazi do povećanja snežnog pokrivača na planinama, tako da skijaši nemaju razloga za brigu. Od četvrtka se očekuje prestanak padavina i maksimalne dnevne temperature koje se u nižim predelima neće spuštati ispod nule. U jutarnjim časovima biće mrazeva i temperature ispod nule u svim krajevima, ali će tokom dana prelaziti u plus. Nema na vidiku ledenih talasa u februaru. Jedina razlika u odnosu na januar je što će februar imati češće padavine. Oko 10. februara doći će do otopljenja i porasta temperatura. Kada je reč o drugoj polovini februara, nema na vidiku ledenih talasa, ali za razliku od januara, biće više padavina.

Iako su temperature od 20 stepeni neuobičajena pojava za ova doba godine, meteorolozi podsećaju da je pre nekoliko godina u Knjaževcu bilo letnjih 27 stepeni u februaru. Kako dodaju, izgledi vremena su takvi da nema naznaka da ćemo ovog meseca taj rekord dostići.