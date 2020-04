GORIVO U SRBIJI ĆE POJEFTINITI, ALI TEK U JUNU??

Benzin je u Srbiji od januara ove godine pojeftinio 20,50 dinara, dizel 25,40, a autogas 13,70 dinara. Cene i dalje padaju jer pojeftinjuje nafta na svetskim berzama, pa barel nafte “brent” košta manje od 20 dolara, a pre nekoliko godina je koštao i 110 dolara. Prosečna sadašnja cena benzina je 129,40 dinara za litar, dizela 138,90, a autogasa 70,90 dinara za litar, a u njima više od 60 odsto čine porezi i druge dažbine koje idu u budžet Srbije. U ceni dizela, na primer 86 dinara su dažbine.

Iako je istorijski pad cena nafte u ponedeljak doveo do toga da je njena vrednost negativna, nemojte očekivati da će vam uskoro neko platiti da napunite rezervoar gorivom. Tačnije, nemojte očekivati da će se to ikada dogoditi. Ono što se u Srbiji može dogoditi jeste da gorivo pojefitini i to od juna jer se, kako tvrde poznavaoci, cena nafte sa svetskih berzi na cene u Srbiji preliva oko dva mesec kasnije.

Udeo države u prosečnoj maloprodajnoj ceni benzina u Srbiji je 56 odsto, u ceni dizela 53,6 odsto i ceni TNG-autogasa 46,7 odsto. U ceni litra cena sirove nafte učestvuje samo sa 20 do 25 odsto. Pored fiskalnih obaveza u koje spadaju akciza, naknada za formiranje obaveznih rezervi, naknada za unapređenje energetske efikasnosti i PDV, proizvođači i trgovci derivata nafte u Srbiji imaju obavezu da za svaki litar goriva koji stave na tržište plate i naknadu za markiranje goriva i naknadu za monitoring kvaliteta goriva.

Cena američke sirove nafte (West Texas Intermediate – WTI) koja je u ponedeljak pala na minus 37,6 dolara za barel, dan posle se u nekoliko navrata oporavljala i dolazila do nule. U blagom plusu nalazila se vrlo kratko, da bi potom opet kretala naniže do minus oko pet dolara za barel. Ovakav sunovrat cene nafte nije se dogodio od 1947. godine od kada postoji trgovina fjučersima, a razlog, najednostavnije rečeno, je mala tražnja za gorivom zbog korona krize s jedne strane i prevelika proizvodnja nafte s druge. Takav disbalans doveo je praktično proizvođače u poziciju da ne nemaju način da skladište robu i da kupcima plaćaju da je otpreme i kupe.

