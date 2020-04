EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U RASINSKOM OKRUGU

Na teritoriji Rasinskog okruga, virus Covid19 potvrđen je kod 100 ljudi. Najviše pozitivnih na korona virus je u Kruševcu i to 73. Od početka testiranja, prema zvaničnim rezultatima, u Rasinskom okrugu je 100 osoba pozitivna na koronavirus. Od tog broja u Kruševcu je zaraženih 73. Na teritoriji Rasinskog okruga, do juče, preminulo je ukupno 8 osoba i to 6 muškaraca i dve žene.

Iz okruga je do danas je poslato ukupno 304 uzorka briseva u Veterinarski Institut Kraljevo. U Varvarinu je, posle Kruševca, najviše zaraženih i to 15, u Ćićevcu 4, Aleksandrovcu takođe 4, Trsteniku – 3 i kod jedne osobe na teritoriji Brusa potvrđeno je prisustvo korona virusa. 365 osoba iz kontakta sa obolelima stavljena je pod zdravstveni nadzor.

S obzirom da je broj obolelih od virusa Covid19 u Rasinskom okrugu, naročito na teritoriji grada Kruševca iz dana u dan sve veći, Gradonačelnica je još jednom uputila apel građanima da poštuju odluke donete tokom vanrednog stanja u Srbiji I da ostanu u svojim domovima.