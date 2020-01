DOČEK SRPSKE NOVE GODINE U KRUŠEVCU

U ponedeljak 13. januara Grad Kruševac organizuje doček Srpske Nove godine na Trgu Kosovskih junaka. Uz orkestar Aleksandra Sofronijevića nastupiće učesnici emisije “Nikad nije kasno” i Tropiko bend.

U centru Kruševca, u ponedeljak 13. januara, u organizaciji grada Kruševca, biće organizovan doček Srpske Nove godine. Nastupiće brojni učesnici popularne emisije “Nikad nije kasno”, uz pratnju orkestra Aleksandra Sofronijevića, a u programu će učestvovati i Tropiko bend. Program na trgu počeće u 20 časova. U ponoć je planiran i vatromet. Zbog organizovanog dočeka biće izmenjen režim saobraćaja u centralnom gradskom jezgru.

Odobrava se privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza: U Ulici Vidovdanskoj, od Trga kosovskih junaka do Ulice Takovske od 12.01. u 18.00 sati do dana 14.01. u 06.00 časova. Na Trgu kosovskih junaka, u Ulici Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Topličine, u Ulici majke Jugovića od Trga kosovskih junaka do Ulice Кosančićeve, u Ulici Кosančićevoj od zgrade Doma sindikata do Ulice majke Jugovića, u Ulici Gazimestanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Stevana Sinđelića, u Ulici Nemanjinoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Obilićeve, u Ulici Balkanskoj od Ulice Čolak Antine do Trga kosovskih junaka, 13.01. u vremenu od 17.00 časova do 06.00 časova izjutra. Za vreme privremene zabrane određuje se dvosmeran režim saobraćaja u Кosančićevoj ulici od Ulice Кajmačalanske do zgrade Doma sindikata i zabrana zaustavljanja i parkiranja sa obe strane. Privremeno se ukida autobusko stajalište na Trgu kosovskih junaka ispred Doma sindikata od 12.01. od 18.00 časova do dana 14.01.2020. godine do 06.00 časova. Privremeno se ukida autobusko stajalište na Trgu kosovskih junaka ispred Кocke 13.01. od 17.00 časova do 06.00 časova dana 14.01. Privremeno se određuje zabrana zaustavljanja i parkiranja u Ulici Nemanjinoj od Trga kosovskih junaka do zgrade Pošte sa obe strane, i u Ulici Gazimestanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Stevana Sinđelića sa desne strane od 17.00 časova 13.01 do 06.00 časova 14.01.2020. godine.