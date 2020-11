DA LI JE EPIDEMIJA COVID19 VIRUSA UTICALA NA ZAPOSLENOST U KRUŠEVCU??

Korona je u celom svetu ograničila privredne i ekonomske aktivnosti. Mnogo fabrika je bilo primorano da zatvori svoje pogone i dosta ljudi je ostalo bez posla. U Srbiji, nadležni kažu, suprotno dešavanjima u svetu – nezaposlenost opada i trenutno iznosi 7,3%. Ni u našem okrugu korona nije uticala na rast nezaposlenosti. U Rasinskom okrugu nije bilo velikog broja otpuštanja, čak se oseća blagi pad nezaposlenosti, kaže direktor NSZ – filijala Kruševac Predrag Marković. Ipak, korona je neke planove u Službi zapošljavanja stavila na čekanje.

U NSZ trenutno je najaktuelnija priča oko programa “Moja prva plata”. Nalog na ovom portalu otvorilo je gotovo 23.000 mladih u Srbiji, od kojih su se preko 17.000 kandidata uspešno i prijavili na neku od 12.559 pozicija kod oko 7.500 poslodavca. Iz Rasinskog okruga preko 200 poslodavaca učestvuje u programu “Moja prva plata” sa potrebom za upošljavanjem mladih radnika na oko 400 pozicija. Poslodavci iz privatnog sektora imaju rok za selekciju i povezivanje sa kandidatima do 18.11.2020. godine do 24.00 sata. Marković dodaje da je primetna nezainteresovanost mladih za zapošljavanje, da mnogi od njih imaju nerealne želje i očekivanja kada su obaveze i zarada u pitanju, ali i da očekuje da će “Moja prva plata” imati još krugova prijavljivanja i zapošljavanja. Programom je predviđeno da se omogući da se 10.000 mladih ljudi u Srbiji sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina, bez radnog iskustva, osposobi za samostalan rad na konkretnim poslovima. Program “Moja prva plata” finansira Vlada devet meseci u iznosu 20.000 dinara mesečno za srednjoškolce, a 24.000 dinara za visokoškolce.