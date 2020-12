COVID19, SRBIJA: DANAS 7.818 NOVOINFICIRANIH LJUDI

Prema najnovijim podacima, u poslednja 24 sata preminulo je 57 osoba od posledica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 2.062, objavilo je Ministarstvo zdravlja na sajtu covid19.rs.

Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji, na koronavirus je testirano 20.514 osoba i registrovano je 7.818 slučajeva zaraze.

U zdravstvenim ustanovama širom Srbije 289 osoba je na respiratorima!!

U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih potvrđeno je prisustvo koronavirusa kod 1.794 korisnika i 780 zaposlenih.

U pogledu epidemiološke situacije najveći problem je ono što će tek doći – dolaze novogodišnji praznici i ponašanjem kao da se ništa ne dešava imaćemo eksploziju posle Nove godine, rekao je epidemiolog Predrag Kon za N1. Govoreći o odlukama koje su uvedene u cilju sprečavanja širenja koronavirusa i eventualnim propustima, on je rekao da tu nema “pitanja greške”. “Nije tu pitanje greške, odlučeno je da se ne sprovodi maksimalno zatvaranje, odlučeno je tako. Da je odlučeno da bude maksimalnog zatvaranja, onda svakako ne bi bilo ovako velikih brojeva, ali istovremeno bi stao život”, kazao je on. Upitan da li je trebalo da bude odlučeno drugačije, Kon je kazao da nije na njemu da to procenjuje.