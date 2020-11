COVID19, SRBIJA: 41 OSOBA PREMINULA ZA 24 SATA

Prema najnovijim podacima, u poslednja 24 sata preminulo je 41 osoba od posledica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 1.315, objavilo je Ministarstvo zdravlja na sajtu covid19.rs.

Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji, na koronavirus je testirana 22.231 osoba i registrovano je 7.579 slučajeva zaraze.

223 pacijenta su na respiratorima.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da vakcina protiv koronavirusa, kada bude nabavljena, neće biti obavezna nego preporučena, kao i da za sada nisu razmatranja ograničenja za one koji eventualno ne žele da je prime.

Lončar je izjavio da su predviđeni prioriteti medju onima koji bi medju prvima mogli da prime vakcinu kada bude dostupna, da su na prvom mestu zdravstveni radnici koji rade na infektivnim klinikama u crvenim zonama, zatim ostali zdravstveni radnici, službe bezbednosti, vojska, policija i javne službe.

Sve srednje škole i viši razredi osnovnih škola, od petog do osmog razreda, preći će na onlajn nastavu od ponedeljka, 30. novembra, do 21. decembra, odnosno do početka zimskog raspusta koji odlukom Kriznog štaba danas pomeren, odlučio je danas Krizni štab za borbu protiv kovida 19. Što se mlađih razreda osnovnih škola tiče, za njih inače nisu bile planirane nikave promene, odnosno ostaje sve kao i do sada. Vrtići normalno nastavljaju rad.