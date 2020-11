COVID19, SRBIJA: 17 PREMINULIH, 3.499 NOVOINFICIRANIH

Prema podacima Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u poslednja 24 sata preminula je još 17 osoba od posledica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 972, objaviljeno je na sajtu covid19.rs.

Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji, na koronavirus je testirano 14.116 osoba, a registrovano je 3.499 novih slučajeva zaraze.

Na respiratorima je 158 pacijenata, 7 više nego juče.

U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih, koronavirus je potvrđen kod 295 korisnika i 182 zaposlena, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Dan nakon održane sednice Kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon je obelodanio spisak mera koje su on i njegove kolege predložile Vladi, a kako navodi one bi uskoro trebalo da budu donete. “Osnovno je da se sve mere koje su do sad donete poštuju. Drugo što smo predložili je da maske budu obavezne u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom prostoru posebno u pešački zonama. Mi smo predložili da objekti u kojima dolazi do zaražavanja, a to su prvenstveno noćni klubovi ne rade posle 18 sati. Prvenstveno se misli na noćne klubove. To je oročena mera na dve nedelje. Oročena mera bi podrazumevala da se sagleda efekat njen efekat nakon dve nedelje”, kazao je Kon.

On je kazao da ne može da odgovorim na pitanje kada će biti mere donete.

Podsećamo, ministar zdravlja Zlatibor Lončar je jutros rekao da će nove protivepidemijske mere biti usvojene u naredna dva dana, ne precizirajući o kojim se tačno merama radi.