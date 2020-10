COVID19, SRBIJA: 1.328 NOVIH SLUČAJEVA, I DANAS 5 PREMINULIH

U poslednja 24 sata, u Srbiji je preminulo još PET osoba od posledica koronavirusa, pa je ukupan, zvaničan broj žrtava korone danas 803, objavilo je Ministarstvo zdravlja na sajtu covid19.rs.

Registrovana su 1.328 nova slučaja. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji, na koronavirus je testirano 9.960 osoba.

Na respiratorima je 39 pacijenata u zdravstvenim ustanovama širom Srbije.

“O merama odlučuje Krizni štab, ti ljudi su odgovorni, znaju bolje nego ja, samo što mi moramo da isplatimo i plate i penzije. Takva opcija uvek postoji, ali bolje da ne razmišljamo o tome. Mi ne pretimo time, već se ljudi plaše. Ne mislite da je neko u Francuskoj uveo policijski čas zato što hoće da zatvori kafiće… Videćemo kakvo će biti opterećenje zdravstevnog sistema, to nije politička odluka. Mi nismo dovoljno primenili ono to imamo, i tu moramo da budemo oštriji u sprovođenju mera”, rekao je danas Vučić u obraćanju a odgovarajući na pitanje novinara da li će biti uveden policijski čas.

Vučić je istakao da će država veoma oštro sankcionisati one koji ne poštuju uvedene mere. “Drugi izbor nemamo, ne možemo da zatvorimo ekonomiju, život, ali ono što smo se dogovorili jeste minimalno i moraće da se poštuje. Ako je Francuska uvela policijski čas, ako će to Češka danas uvesti… Mi to ne želimo da radimo jedino ako se nađemo na ivici ambisa”, objasnio je Vučić. Vučić je rekao da je situacija veoma teška.