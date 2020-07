COVID19, IZVEŠTAJ ZA RASINSKI OKRUG, 12.07.2020.

Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Kruševac, koji je danas dostavljen, nema podataka o novoinficiranim osobama koronavirusom, ali takođe nema ni podataka da su iz referentnih laboratorija stigli negativni rezultati, na prisustvo virusa Covid19, ranije poslatih briseva. Inače, ono što nam je poznato, ali ne i zvanično potvrđeno, jeste da su u referentnim laboratorijama za testiranje briseva na koronavirus ogromne gužve i da verovatno iz tih razloga nema novih rezultata ni danas, drugi dan zaredom.

Razlika u odnosu na jučerašnji izveštaj je u tome što je u zvaničnu evidenciju preminulih od Covida19 uključena i smrt lica sa teritorije Brusa, za koju smo saznali od zamenice predsednika Opštine Brus početkom ove nedelje. Radi se o muškarcu koji je treća žrtva korone u Brusu, ukupno 37. žrtva Covida19 u Rasinskom okrugu.

Još jedna od razlika u brojevima koji se nalaze jučerašnjem izveštaju jeste kod brojeva poslatih uzoraka na testiranje koji je u odnosu na juče veći za 38 za teritoriju okruga.

Kako stoji u izveštaju Zavoda za javno zdravlje Kruševac, trenutno su u kruševačkoj Opštoj bolnici hospitalizovana 84 pacijenta. Pod zdravstvenim nadzorom je 2155 ljudi sa teritorije Rasinskog okruga.

U Rasinskom okrugu, dakle, ukupno je obolelo 548 osoba, a do sada je, prema podacima, izlečeno 369 lica sa područja okruga.

U Rasinskom okrugu preminulo je 37 osoba, i to 25 muškaraca i 12 žena. Sa teritorije grada Kruševca od posledica izazvanih koronavirusom umrlo je ukupno 20 ljudi i to 15 muštaraca i 5 žena; Sa teritorije Brusa umrla su tri muškarca; U opštini Aleksandrovac preminule su dve žene; U opštini Trstenik preminulo je troje ljudi i to 1 muškarac i dve žene; U opštini Varvarin preminula su 4 muškarca i 3 žene i sa teritorije opštine Ćićevac preminula su dva muškarca.

POZITIVNI NA COVID19 U OPŠTINAMA RASINSKOG OKRUGA:

Kruševac – 343 .. broj poslatih uzoraka do danas – 4624;

Varvarin – 27 .. broj poslatih uzoraka do danas – 216;

Ćićevac – 13 .. broj poslatih uzoraka do danas – 148;

Aleksandrovac – 92 .. broj poslatih uzoraka do danas – 503;

Trstenik – 11 .. broj poslatih uzoraka do danas – 294;

Brus – 62 .. broj poslatih uzoraka do danas – 321.

Ukupan broj poslatih uzoraka briseva na testiranje na prisustvo Covid19 virusa sa teritorije Rasinskog okruga do danas je 6.106.