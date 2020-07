COVID19, IZVEŠTAJ ZA RASINSKI OKRUG, 01.07.2020.

Prema današnjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje, u Kruševcu je registrovano osmoro novoobolelih u odnosu na jučerašnji izveštaj, te je od početka epidemije taj virus u našem gradu potvrđen kod 303 osobe. U Brusu je novoobolelo jedno lice, te je sad u toj opštini Rasinskog okruga ukupno 50 osoba zaraženo virusom Covid19. Šest novoobolelih osoba je sa teritorije opštine Aleksandrovac, ukupno 60, dok su sa teritorije opštine Trstenik novoobolele dve osobe.

U Rasinskom okrugu ukupno je obolelo 459 osoba, a do sada je, prema podacima, izlečeno 342 ljudi sa područja okruga.

Preminulo je 35 osoba, i to 24 muškarca i 11 žena. Sa teritorije grada Kruševca od posledica izazvanih koronavirusom umrlo je ukupno 19 ljudi i to 15 muštaraca i 4 žene; Sa teritorije Brusa umrla su dva muškarca; U opštini Aleksandrovac preminule su dve žene; U opštini Trstenik preminulo je troje ljudi i to 1 muškarac i dve žene; U opštini Varvarin preminula su 4 muškarca i 3 žene i sa teritorije opštine Ćićevac preminula su dva muškarca.

POZITIVNI NA COVID19 U OPŠTINAMA RASINSKOG OKRUGA:

Kruševac – 303 .. broj poslatih uzoraka do danas – 4152;

Varvarin – 27 .. broj poslatih uzoraka do danas – 203;

Ćićevac – 10 .. broj poslatih uzoraka do danas – 131;

Aleksandrovac – 60 .. broj poslatih uzoraka do danas – 380;

Trstenik – 9 .. broj poslatih uzoraka do danas – 268;

Brus – 50 .. broj poslatih uzoraka do danas – 256.