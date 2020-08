ČETIRI “KORONA BOMBE” U SEPTEMBRU??

Iako je jučerašnji izveštaj o broju novozaraženih koronavirusom u Srbiji konačno pao ispod 100, još uvek nije vreme za opuštanje jer nam prete četiri “bombe”.

Kako piše “Blic”, pred nama je septembar, mesec na koji nas uporno upozoravaju svi stručnjaci. Tako, pred kraj odmora, mnogo stvari o kojima prethodnih godina nismo razmišljali sada bi mogli da nas koštaju skoka broja zaraženih koji pretenduju da budu prave korona bombe, navodi dalje taj list.

Prva stvar na listi je svakako povratak ljudi iz inostranstva, sa odmora. “Blic” navodi da je na primer, na granicama Srbije i BiH ovih dana ogromna gužva, a ono što su reporteri lista primetili je da su na automobilima uglavnom beogradske tabklce, ali i to da skoro nioko nije nosio masku. Takođe, deo Srba otišao je i u Hrvatsku, gde je nedavno putovanje za Srbe odobreno uz testiranje. Ova zemlja se danima bori sa obaranjem neslavnih rekorda po broju zaraženih.

Zatim, druga stavka koja bi trebalo da nas zabrine je vraćanje dece u škole. U epidemiji korona virusa stvari nisu toliko jednostavne kao što su bile, pa bi epidemija sa početkom nove školske godine mogla da ponovo uhvati zalet. Koliko početak školske godine može da donese problema svedoči i primer Nemačke u kojoj se nakon samo dve nedelje nastave korona virus pojavio u čak 41 školi samo u Berlinu. Na to u nedeljama za nama upozoravali su svi članovi Kriznog štaba. Epidemiolog Predrag Kon je u više navrata upravo početak školske godine označio kao ključan za dalji razvoj epidemije budući da će doći do veće koncentracije dece sa velikim brojem kontakata.

Treća stvar je vraćanje iz bašti kafića u zatvoren prostor. Lepo vreme i visoke temperature neće trajati večno, tačnije, po svim mogućim prognozma uskoro se bliži kraj leta, a sa njim, većim padavinama i hladnim večerima dolazi na red zatvaranje bašta kafića. Do sada, one su bile izlaz za sve one koji ne bi da previše vreman provode u kući, ali i jedini način da se opuste, budući da klubovi i kafane ne rade do sitnih jutarnjih sati. Vlada i Krizni štab dali su olakšanje mere, pa oni više ne rade do ponoći, već sat duže. Ipak, postavlja se pitanje kako će sve to izgledati u onom trenutku kada ne bude više moguće da se sedi na otvorenom, gde je cirkulacija virusa smanjena. Jedina opcija je da se pređe u zatvorene prostore, a sa tim i evenutalnim dodatnim opuštanjem mera, situacija bi mogla da izmakne kontroli.

I na kraju ti je i pitanje povratka studenata u domove. Kako su rekli nadležni, već se u studentske domove vratilo njih 3.-4.000, a još dva-tri puta toliko se očekuje narednih nedelja. I stizaće iz svih krajeva Srbije u Beograd, ali i iz Crne Gore, Republike Srpske…

Podsetimo, kada je korona buknula krajem juna, više od 300 zaraženih imali smo upravo među akademcima. Zbog toga su prethodnih dana donete i posebne mere, pa će u učeničkim i studentskim domovima do daljnjeg važiti nova pravila.