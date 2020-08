BESPLATNA REHABILITACIJA U BANJAMA ZA PENZIONERE

Do 7. septembra penzioneri sa primanjem do 27.700 dinara mogu da se prijave za besplatnu rehabilitaciju u nekoj od 25 banja. To je navedeno u pozivu koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Uz domaće penzionere čija penzija ne prebacuje 27.775 dinara pravo da se jave za besplatnu banju imaju i oni koji su penzije zaradili kombinovano, primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, ali da im ukupna penzija ne prelazi predviđeni iznos. Dodatni uslov za penzionere je da nemaju druga lična primanja, navodi Fond PIO.

Uz prijavu se podnosi penzijski ček, medicinska dokumentacija, kao i izjava u koju banju žele na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju. Troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda uključeni su i iznos koji pokriva Fond PIO kao i troškovi puta i boravka za pratioce deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, odnosno pratilaca slepih penzionera koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda. Fond plaća pun pansion i troškove terapije u banji a penzioneri će tokom boravka u banjama biti potpuno medicinski zbrinuti, što podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenjskih lekara.

Do 7. septembra prijave za besplatnu banjsku rehabilitacijuse podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište.