REKONSTRUKCIJA TRGA KOSOVSKIH JUNAKA POČINJE U PONEDELJAK

Od ponedeljka 17. avgusta 2020. godine na snazi će biti izmena režima saobraćaja za vreme izvođenja radova na rekonstrukciji Trga kosovskih junaka.

Određuje se privremena zabrana saobraćaja, osim za izvođače radova:

-na Trgu kosovskih junaka od Ulice Nemanjine do Ulice majke Jugovića sa desne strane u dve saobraćajne trake,

– u Ulici Kosančićevoj od zgrade Doma sindikata do Ulice majke Jugovića,

-u Ulici majke Jugovića od Ulice Kosančićeve do Trga kosovskih junaka,

-u Ulici Balkanskoj, u desnoj saobraćajnoj traci od Trga kosovskih junaka do Ulice Brijanove, ,

-u Ulici Čolak Antinoj od kolskog ulaza na parking prostor bivšeg hotela „Evropa“ do Ulice Balkanske,

sve u periodu od 17.08.2020. godine do 28.06.2021. godine.

Za vreme privremene zabrane iz stava 1. dispozitiva ovog rešenja:

– određuje se odvijanje dvosmernog režima saobraćaja na Trgu kosovskih junaka u desnim saobraćajnim trakama od Ulice Balkanske do Ulice Nemanjine,

-određuje se odvijanje dvosmernog režima saobraćaja i zabrana zaustavljanja i parkiranja u Ulici Kosančićevoj od Ulice Kajmakčalanske do zgrade Doma sindikata,

-određuje se odvijanje dvosmernog režima saobraćaja i zabrana zaustavljanja i parkiranja u Ulici Čolak Antinoj od Ulice Takovske do kolskog ulaza na parking prostor bivšeg hotela „Evropa“ do Ulice Balkanske,

-određuje se zabrana skretanja u levo sa Trga kosovskih junaka u Ulicu Balkansku,

-određuje se ukidanje dela taksi stanice u Ulici Balkanskoj od Ulice Čolak Antine do Ulice Brijanove i

-određuje se ograničenje brzine na 30 km/sat na Trgu kosovskih junaka i u Ulici Balkanskoj od Ulice Brijanove do Trga kosovskih junaka.