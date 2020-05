21 GODINA OD BOMBARDOVANJA VARVARINA

30. maja 1999. godine, u 13.25, avioni NATO agresora bombardovali su most u Varvarinu u dva navrata. Tada je poginulo 10 nedužnih civila, a povređeno 30 od kojih je 17 zadobilo teške telesne povrede, a 13 lakše.

Vazdušni napad na most, u čijoj blizini nije bilo vojnih ciljeva i koji nije imao ni veliku transportnu liniju ni vojnu funkciju, izvršen je na verski praznik posvećen Svetoj Trojici koju kao bogomolju u Varvarinu i okolnim mestima proslavlja veliki broj stanovnika. Nedelja je u Varvarinu pijačni dan pa se u tom trenutku u blizini mosta, koji je udaljen samo 200 metara od pijace, nalazilo preko 1.000 ljudi. Tog dana je bilo vedro i sunčano vreme, što znači da su piloti NATO agresora imali dobru vidljivost.

U prvom napadu most je pogođen sa dve rakete, a kao posledica bombardovanja most je odvojen od srednjeg nosača i srušen u reku i tom prilikom poginule su tri osobe, a najmanje pet je bilo povređeno. Iako je most već bio srušen, avioni NATO agresora su se nekoliko minuta kasnije vratili i ispalili još dve rakete koje su usmrtile sedam i teško povredile još dvanaest civila koji su došli do mosta kako bi pomogli povređenima u prvom napadu.

Među ubijenim civilima bila je i petnaestogodišnja Sanja Milenković, učenica matematičke Gimnazije u Beogradu koja je prethodne godine bila đak generacije u varvarinskoj osnovnoj školi, a možemo reći i najuspešniji učenik u istoriji Varvarina koja je osvajala brojne nagrade na opštinskim, republičkim i saveznim takmičenjima. Ona se u tom trenutku vraćala kući sa drugaricama kada su joj NATO agresori oduzeli mladost i život. Takođe, u zločinu počinjenom nad nedužnim civilima u Varvarinu poginuo je i sveštenik Milivoje Ćirić (66) koji je u tom trenutku u crkvi udaljenoj oko 120 metara od mosta držao službu i koji je potrčao prema mostu da pomogne povređenima posle prvog napada.

Na mostu su tada stradali i Milan Savić (24), radnik iz Varvarina, Vojkan Stanković (31), snimatelj iz Varvarina, Zoran Marinković (33), radnik iz Sela Varvarin, Ratobor Simonović (38), radnik iz Donjeg Katuna, Ružica Simonović (55), domaćica iz Donjeg Katuna, Stojan Ristić (56), poljoprivrednik iz sela Varvarin, Tola Apostolović (74), poljoprivrednik iz Varvarina i Dragoslav Terzić (68), penzioner iz Sela Varvarin.

Sredstvima Srba iz Švajcarske, preko Fonda dijaspora za maticu, od jula do novembra 1999. godine na mestu gde se nalazio most koji je porušen izgrađen je novi most, a pored mosta spomenik nevinim žrtvama ovog zločina.