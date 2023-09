VREME: U PETAK TOPLO SA DUŽIM SUNČANIM PERIODIMA

U petak u Kruševcu vrlo toplo sa dužim sunčanim periodima i malo oblaka popodne. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 32°C.

U subotu takođe vrlo toplo za ovo doba godine, ali na severu Srbije dolazi do naoblačenja sa kišom i pljuskovima tokom dana. U ostalim predelima sunčano, a krajem dana i u noći ka nedelji ovo naoblačenje se širi na ostale krajeve i donosi pad temperature sa kišom i jačim lokalnim pljuskovima. Duvaće umeren južni vetar, a popodne na severu Srbije u skretanju na severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 26°C do 36°C

U nedelji u svim krajevima znatno hladnije sa kišom i lokalno jačim pljuskovima. Biće svežije za 10 do 15 stepeni u odnosu na subotu. U ponedeljak sveže sa kišom koja se premešta ka jugu. U utorak toplije sa sunčanim periodima.