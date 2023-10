U UTORAK TOPLO UZ NAOBLAČENJE SA KIŠOM UVEČE

U utorak i dalje znatno toplije od proseka, ali uz naoblačenje tokom dana i kišu popodne i uveče, najpre na severu i zapadu Srbije. Vetar umeren do pojačan južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 8°C do 16°C, a maksimalna od 23°C na severu Vojvodine do 27°C na jugu Srbije. Uveče kiša. Temperatura u 22h od 14°C do 17°C.

U sredu svežije uz malo kiše ujutru u centralnim i južnim predelima. U četvrtak suvo, a u petak postepeno naoblačenje sa kišom.

Ovaj oktobar je najtopliji u poslednjih više od 100 godina i verovatno će izjednačiti rekord iz 1907. godine. Tada je u Beogradu srednja mesečna temperatura bila 17.7°C.