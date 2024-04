VREME: SUTRA U KRUŠEVCU PRETEŽNO SUNČANO SA TEMPERATUROM DO 24°C

U petak u Kruševcu nakon svežeg jutra, tokom dana toplije od proseka i pretežno sunčano sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 24°C.

U subotu sunčani periodi sa malo oblaka koje se premeštaju od severa ka jugu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 12°C, a maksimalna od 24°C na severu i zapadu Srbije do 28°C na istoku, u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 14°C do 20°C.

U nedelju pretežno sunčano i toplije nego u subotu, blizu 30°C, a u ponedeljak još toplije, oko 30°C u većini krajeva. U utorak se očekuje zahlađenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje zahvata najpre sever Srbije. U sredu znatno hladnije sa kišom, a u višim planinama sa snegom.