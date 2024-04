VREME: SUTRA U KRUŠEVCU PRE PODNE SUNČANO, UVEČE ZAHLAĐENJE

U utorak u Kruševcu vrlo toplo uz sunčane periode pre podne i razvoj oblaka tokom dana. Popodne i uveče se očekuje povremena kiša i lokalni pljuskovi. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 30°C. Uveče kiša i zahlađenje u noći ka sredi.

U sredu znatno hladnije u svim krajevima, a dnevna temperatura biće niža za 20.-ak stepeni u odnosu na vrlo topli ponedeljak. Biće oblačno sa kišom, a u planinama sa snegom iznad 900 mnv. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C na severu do 9°C na jugu, a maksimalna od 6°C u Užicu do 12°C na jugu Srbije. Uveče kiša i hladno. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

U četvrtak hladno sa povremenom kišom, a na planinama sa snegom. U petak ujutru ponegde je moguć slab prizemni mraz, a tokom dana malo toplije nego u četvrtak sa sunčanim intervalima. U subotu i nedelju prohladno uz promenljivu oblačnost sa mogućom kišom povremeno.