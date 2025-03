UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE POČINJE 1. APRILA I TRAJE DO 31. MAJA 2025. GODINE

Upis u prvi razred osnovne škole počinje 1. aprila i trajaće do 31. maja 2025. godine. U prvi razred se upisuju deca rođena 2018. godine i deca rođena do 28. februara 2019. godine. Takođe, za prevremeni upis u školu mogu se prijaviti i deca rođena od 1. marta do 1. septembra 2019. godine, a provera spremnosti za polazak u školu ove dece vršiće se u junu 2025. godine.

Proces upisa u prvi razred već nekoliko godina unazad obavlja se elektronski registracijom na sajt eUprave.

Preko aplikacije eUpis vrši se pribavljanje potrebne dokumentacije, a s obzirom da to sada rade škole po službenoj dužnosti, roditelji više ne moraju da se bave prikupljanjem bilo kakve papirologije. Oni školi dostavljaju samo lekarski pregled koji dete obavlja u domu zdravlja.

Nakon toga, zakazuje se termin za testiranje budućih prvaka, koji je zapravo razgovor sa psihologom izabrane škole. Ovo testiranje treba da pokaže da li je dete zrelo za školu.

Škola je dužna da upiše svako dete sa onog područja koje toj školi pripada, a može da upiše i dete sa područja druge opštine na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta, u skladu sa mogućnostima škole.

Roditelji mogu da izaberu osnovnu školu u koju žele da upišu dete podnošenjem zahteva izabranoj školi, i to najkasnije do 1. aprila.

Škola je dužna da roditelje obavesti o tome da li ima mesta do 30. aprila. Ako nema mesta u školi na teritoriji druge opštine, dete će automatski biti upisano u prvi razred u nekoj od škola na opštini prebivališta.

Zdravstveni sistematski pregled prvo je od čega se kreće pri upisu dece u prvi razred. On se može uraditi u državnim, gde je besplatno, ali i privatnim domovima zdravlja.

Pregled obuhvata odlazak kod pedijatra, gde roditelji dobijaju papir s kojim potom idu na specijalističke preglede kod lekara specijalista:

Otorinolaringolog

Oftalmolog

Dečiji fizijatar

Logoped

Stomatolog

Dete će primiti i vakcine, a prema obaveznom kalendaru vakcinacije, dete pred polazak u školu, odnosno sa 7 godina, treba da primi:

(IPV) 2 revakcina – štiti od pet različitih bolesti: dečije paralize, difterije, tetanusa, velikog kašlja i oboljenja izazvanih Hemofilusom influence tipa B

MMR revakcina – protiv malih boginja (morbila), zaušaka (mumpsa) i crvenke (rubeole) i

DTaP 2 revakcina – protiv difterije tetanusa i velikog kašlja.

