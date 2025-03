UMERENO DO POTPUNO OBLAČNO I UGLAVNOM TOPLO SA KIŠOM NAREDNIH DANA U SRBIJI

U Srbiji u ponedeljak umereno do potpuno oblačno i toplo, na severu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine, dok će u ostalim krajevima kiša biti lokalnog karaktera. Vetar umeren i jak, u planinskim predelima, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni, južnih pravaca, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 6 do 14, a najviša od 17 do 23 stepena. Upozorenja: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 85%. Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 85%.

U Kruševcu u ponedeljak umereno do potpuno oblačno i toplo vreme sa kišom. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna do 23°C.

U Srbiji u utorak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak južnih pravaca, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 8 do 12, a najviša od 18 do 23 stepena.

U Kruševcu u utorak više sunca i toplo vreme sa manjom šansom za kišu. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna do 24°C.

U Srbiji u sredu oblačno i malo svežije, u većem delu zemlje sa kišom, ponegde i sa pljuskovima. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, pre podne na severu Srbije, a do kraja dana i u ostalim krajevima u skretanju na severni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Upozorenja: Količina padavina veća od 20 l/m² za 12h, verovatnoća 85%.

U Kruševcu u sredu oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 17°C.

U Srbiji u četvrtak oblačno i još malo svežije, sa kišom, ponegde i sa pljuskovima. Lokalno su moguće i obilnije padavine. Vetar umeren i jak, severnih pravaca. Najniža temperatura od 7 do 10, a najviša od 12 do 17 stepeni. Upozorenja: Količina padavina veća od 30 l/m² za 12h, verovatnoća 70%.

U Kruševcu u četvrtak oblačno sa kišom i malo hladnije tokom dana. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 13°C.

U Srbiji u petak pretežno oblačno i još malo svežije, mestimično sa kišom, a lokalno su moguće i obilnije padavine.

U Kruševcu u petak oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura od 9°C ujedno će biti i najviša dnevna temperatura tog dana.

U Kruševcu za vikend postepeno razvedravanja, pa će u subotu biti povremene kiše, dok bi u nedelju padavine trebalo da prestanu. Biće i sunčanih sati. Temperatura u porastu, i u subotu i u nedelju od 7 do 13°C.

*****

Letnje računanje vremena počinje u poslednjoj nedelji marta, a ove godine pomeranje sata biće 30. marta u dva sata posle ponoći, kada će se sat pomeriti na tri, odnosno jedan sat unapred.

Tokom letnjih meseci sat se pomera unapred, dok se tokom zimskih meseci vraća unazad. Na taj način smanjila bi se potrošnja energije, jer ljudi imaju više sati dnevne svetlosti u periodima kada su aktivni.

Međutim, prema brojnim naučnim tvrdnjama, ova metoda više nije toliko efikasna, a savremena istraživanja pokazuju da su te uštede minimalne, međutim mnoge zemlje širom sveta i dalje zadržavaju ovaj sistem.

Evropska unija je 2018. predložila da se prekine sezonsko pomeranje sata, ali države članice još uvek se nisu usaglasile oko uniformnog vremena, zbog čega će se zadržati pomeranje satova.