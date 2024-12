ULAZIMO U PERIOD UGLAVNOM OBLAČNOG VREMENA I HLADIJEG VAZDUHA

U utorak u Srbiji oblačno i hladno, ponegde sa slabom kišom ili rosuljom, u brdsko-planinskim predelima uz provejavanje slabog snega. Vetar slab severni. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša od 4 do 8 stepeni.

U utorak u Kruševcu pretežno oblačno i uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura do 2, maksimalna dnevna oko 7°C.

U sredu u Srbiji oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko–planinskim predelima provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša od 4 do 8 stepeni.

U sredu u Kruševcu oblačno, sa mogućom slabom kišom. Najviša dnevna temperatura 6°C.

U četvrtak u Srbiji oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko–planinskim predelima provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša od 4 do 7 stepeni.

U četvrtak u Kruševcu pretežno oblačno i uglavnom suvo vreme. Temperatura ujutru oko 2, maksimalna dnevna do 5°C.

U petak u Srbiji suvo, pre podne umereno i potpuno oblačno, posle podne delimično razvedranje. Vetar slab do umeren severoistočni i istočni. Najniža temperatura od -1 do 2, a najviša od 4 do 8 stepeni.

U petak u Kruševcu promenljivo oblačno vreme, sa povremenim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura oko 0, najviša dnevna 5°C.

Prognoza vremena za period od subote 14. do srede, 18. decembra 2024.: U Srbiji u subotu malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Krajem dana naoblačenje sa padavinama, pa će do kraja perioda biti pretežno oblačno vreme sa kišom u nižim i snegom u brdsko-planinskim krajevima, osim na severu zemlje gde će se zadržati suvo vreme.