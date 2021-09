UKLONJENA JOŠ JEDNA DIVLJA DEPONIJA U KRUŠEVCU

Krajem avgusta sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine potpisan je Ugovor o sufinansiranju realizacije projekta prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini na teritoriji grada Kruševca. Projekat se odnosi na uklanjanje divljih deponija. Vrednost projekta je 1,23 miliona dinara, od čega Ministarstvo obezbeđuje oko 986.000 dinara, a Grad se obavezao da obezbedi sredstva u iznosu oko 246.000 dinara. Nakon što je u petak na lokaciji divlje deponije kod groblja u Bivolju očišćeno preko 300 kubika otpada, u subotu je očišćena I divlja deponija kod Novog groblja u Kruševcu.

Biće uklonjeno ukupno 8 divljih deponija – 4 na teritoriji Grada i 4 na seoskom području i to su sledeće lokacije: groblje u Bivolju, stari most u Čitluku, Golovode, Pakašnička šuma, Čokotino brdo, granica između Kruševca i Ražnja – kod Đunisa, ul. Timočke bune – Novo groblje. Predviđen period za realizaciju je do kraja godine, ali se očekuje da se sve završi mnogo ranije i brže pošto su već unapred određene lokacije.

U cilju zaštite životne sredine, sem ovog projekta, u narednom periodu biće realizovan još jedan koji će takođe finansirati resorno ministarstvo, a odnosi se na postavljanje video nadzora na mestima na kojima se najčešće odlaže otpad i stvaraju divlje deponije.