U UTORAK U KRUŠEVCU VEOMA TOPLO, MAKSIMALNO DO 19°C

Sutra u Kruševcu sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna 19°C.

U sredu takođe toplo za ovo doba godine uz par stepeni nižu temperaturu nego u utorak. U toku dana duži sunčani periodi sa malo oblaka. Vetar slab jugozapadni i zapadni, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini umeren zapadni. Pritisak ujutru malo iznad normale, a popodne oko normale i u postepenom opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 8°C, a maksimalna od 14°C do 18°C. Uveče suvo i relativno toplo. Temperatura u 22h od 6°C do 12°C.

Vrlo toplo vreme za ovo doba godine se zadržava do kraja sedmice. U petak temperature do 20°C, a u subotu i do 22°C ponegde. Od nedelje više oblaka i postepeno niža temperatura.