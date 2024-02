U UTORAK U KRUŠEVCU VEOMA TOPLO, DO 20°C

U utorak u Kruševcu toplo uz malu oblačnost sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 20°C.

U sredu se zadržava toplo vreme za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 10°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče suvo i relativno toplo. Temperatura u 22h od 7°C do 14°C.

U četvrtak i petak par stepeni niža temperatura, ali i dalje iznad proseka i promenljivo oblačno uz moguću povremenu kišu u centralnim i južnim predelima. U subotu sunčani periodi i toplo. Na kraju smo najtoplijeg februara ikada.