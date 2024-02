U UTORAK U KRUŠEVCU HLADNIJE SA KIŠOM POVREMENO. TEMPERATURA DO 10°C

U utorak u Kruševcu još malo hladnije i pretežno oblačno sa kišom povremeno. Vetar umeren severozapadni. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 10°C.

U sredu razvedravanje u severnim i centralnim predelima uz duže sunčane periode tokom dana. Na jugu Srbije se zadržava oblačnost u toku prepodneva uz slabu kišu i susnežicu ujutru, a na planinama sa malo snega. Popodne i na jugu suvo uz delimično razvedravanje. Vetar umeren severozapadni i severni. Pritisak iznad normale i u daljem porastu. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 8°C do 12°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 5°C.

U četvrtak i petak suvo sa dužim sunčanim periodima uz postepeni porast dnevne temperature koja će biti iznad proseka i u petak do 15°C u toku dana. U subotu relativno toplo uz postepeno naoblačenje sa mogućom kišom popodne na severu Srbije.