U UTORAK TOPLO U PRVOM DELU DANA, KASNIJE NAOBLAČENJE I MOGUĆA KIŠA

U utorak u Kruševcu toplo i pretežno sunčano u prvom delu dana, a popodne prolazno naoblačenje sa malo kratkotrajne kiše. Vetar slab južni. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna 28°C.

U sredu od 3 do 6 stepeni svežije nego u utorak uz promenljivu oblačnost sa prolaznom kišom i pljuskovima koji odlaze na istok, pa bi kasnije popodne bilo suvo uz postepeno razvedravanje na zapadu i severu Srbije. Vetar slab promenljivog pravca tokom dana. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 16°C, maksimalna od 21°C do 25°C.

U četvrtak i petak sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine, u četvrtak oko 28, 29°C, a u petak do 32°C. U subotu takođe vrlo toplo, ali popodne popodne na severu Srbije naoblačenje i osveženje sa kišom i pljuskovima. U nedelju u svim krajevima hladnije sa prolaznom kišom koja odlazi na istok i jugoistok.