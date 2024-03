U UTORAK MALO SVEŽIJE SA POVREMENOM KIŠOM

U utorak u Kruševcu neznatno svežije i oblačno sa povremenom kišom. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 15°C.

U sredu novo naoblačenje donosi kišu najpre jugozapadnim i zapadnim predelima, a kasnije popodne i krajem dana i ostalim krajevima. Vetar slab severni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 14°C do 19°C. Uveče kiša. Temperatura u 22 sata od 8°C do 11°C.

U četvrtak svežije i pretežno oblačno sa povremenom kišom, a na planinama sa snegom iznad 1200 mnv. U petak i subotu suvo uz porast temperature u subotu. U nedelju još toplije uz pojačan jugoistočni vetar u košavskom području. Popodne i krajem dana kiša dolazi sa jugozapada.