U UTORAK, 1. NOVEMBRA U KRUŠEVCU TEMPERATURA DO 26°C

U utorak jutro maglovito na severu i po kotlinama. Magla se razilazi brzo i tokom dana u skoro svim predelima sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine, ponegde rekordno toplo za 1. novembar. Na planinama takođe veoma toplo, preko 20°C. Mogu postojati retke oblasti gde se magla ili sumaglica mogu duže zadržati, pa bi u tim predelima bilo malo svežije. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 12°C, a maksimalna od 22°C do 28°C. Uveče vedro, a ponegde magla. Temperatura u 22 sata od 10°C do17°C.

U utorak ujutru u Kruševcu moguća magla, a tokom dana sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab južni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 26°C.

U sredu suvo i oko 5°C niža dnevna temperatura, ali je i dalje znatno iznad proseka. Na severu postepeno naoblačenje sredinom dana koje se popodne širi na zapadne i centralne predele, ali bez padavina. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna od 19°C na severu Vojvodine do 25°C na jugu i istoku Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 14°C.

U četvrtak i petak i dalje toplije od proseka, s tim što u petak dolazi do naoblačenja tokom dana koje će popodne i uveče uzrokovati kišu, najpre na severu i jugozapadu Srbije. U subotu zahlađenje od 10-ak stepeni uz kišu, a na višim planinama sneg.