U SUBOTU LETNJA TEMPERATURA

U subotu vrlo toplo za ovo doba godine i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Krajem dana je moguća prolazna kiša. Duvaće umeren južni vetar. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 28°C.

U nedelju slabiji vetar, ujutru južni, a popodne iz pravca zapada i malo svežije uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Moguća je kratkotrajna kiša ponegde popodne i krajem dana, sa većom šansom na severu Srbije. Pritisak oko normale i u blagom porastu. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 21°C na severu Vojvodine do 27°C na jugu Srbije. Uveče je moguća ređa pojava kiša. Temperatura u 22h od 14°C do 17°C.

U ponedeljak ujutru na istoku je moguće malo kiše, a tokom dana svugde suvo sa sunčanim intervalima i malo svežije nego u nedelju. U utorak i sredu ponovo vrlo toplo za ovo doba godine uz umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. U sredu se očekuje naoblačenje sa kišom u drugom delu dana.