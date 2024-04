U SREDU TOPLIJE, POPODNE RAZVOJ OBLAKA I KIŠA

U sredu u Kruševcu toplo sa sunčanim periodima, a popodne razvoj oblaka sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 20°C. Uveče je moguća kiša.

U četvrtak par stepeni svežije nego u sredu i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa mogućom kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vetar slab promenljiv. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna od 12°C u Užicu do 17°C u Negotinu. Uveče je moguća ređa pojava kiše na jugozapadu i jugu. Temperatura u 22 sata od 6°C do 10°C.

U petak i za vikend sledi porast temperature uz dosta sunčanih sati i dnevni razvoj oblaka sa znatno manjom šansom za kratkotrajnu kišu u petak i subotu. U nedelju i početkom iduće sedmice sunčano i još toplije.