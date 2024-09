U SREDU PREPODNE OBLAČNO I SLABA KIŠA, KASNIJE POPODNE SUVO

U sredu u Kruševcu u prvom delu dana oblačno i slaba kiša. Kasnije popodne suvo uz delimično razilaženje oblaka. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 21°C. Uveče suvo.

U četvrtak jutro hladno, a tokom dana sunčano i znatno toplije, ponegde do 30°C. Krajem dana naoblačenje na zapadu. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 10°C do 16°C, a maksimalna od 27°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 17°C do 22°C.

U petak novo naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima zahvata sever i zapad Srbije, a zatim i ostale krajeve. U subotu i nedelju vrlo hladno za ovo doba godine uz čestu kišu, a na visokim planinama iznad 1600 mnv sa susnežicom i snegom. Maksimalna dnevna temperatura od 10°C do 15°C.