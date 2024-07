U SREDU POPODNE MOGUĆA KIŠA, TEMPERATURA DO 31°C

U sredu u Kruševcu sunčano pre podne i vrlo toplo, a popodne osveženje sa kišom i pljuskovmia sa grmljavinom. Vetar ujutru slab, popodne umeren severozapadni. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 31°C.

U četvrtak u većini krajeva prijatnije vreme uz temperature malo ispod 30°C, sa dužim sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. Popodne je moguća vrlo retka pojava kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 27°C na severu i zapadu, do 31°C na istoku Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 17°C do 22°C.

U petak prijatno vreme uz temperature malo ispod 30°C sa dužim sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. Popodne je moguća retka pojava kratkotrajne kiše ili ponekog lokalnog pljuska. Za vikend sunčano i ponovo iznad 30°C.