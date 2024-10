U sredu u Srbiji novo prolazno naoblačenje s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar u skretnju na slab do umeren severozapadni. Najniža temperatua od 7 do 16, a najviša od 22 do 25 stepeni.

U Kruševcu u sredu oblačno i hladnije sa kišom. Jutarnja temperature 8, najviša dnevna 21 stepen.

Do petka će biti umereno do potpuno oblačno, u petak sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a od subote ponovo sunčano vreme.