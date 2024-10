U SREDU JUTRO SVEŽE, TOKOM DANA PRETEŽNO SUNČANO, TEMPERATURA OKO 20°C

U sredu u Srbiji toplije vreme sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren, jugozapadni vetar. Najniža temperatura od 7 do 10°C, najviša dnevna 18 do 23°C.

U sredu u Kruševcu jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano, minimalna temperatura 6, najviša dnevna 20°C.

Prema izgledima vremena za naredne dane, do ponedeljka (21.10.) će biti suvo i stabilno vreme uz sveža jutra i duže sunčane intervale tokom dana, naročito u drugoj polovini sedmice, kada će doći do pojačanja jugoistočnog vetra. Najviša temperatura biće u granicama proseka za drugu dekadu oktobra, uglavnom u intervalu od 18 do 22°C.