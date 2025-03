U RPK KRUŠEVAC ODRŽANA PROMOCIJA 12 JAVNIH POZIVA KOJE JE RASPISALA NSZ

Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije raspisala je 12 javnih poziva za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu, a za te nemene je obezbeđeno 6,25 milijardi dinara. Promocija javnih poziva održana je u kruševačkoj Regionalnoj privrednoj komori Kruševac.

Većina javnih poziva biće otvorena do 28. novembra 2025. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za pojedine mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar 2025. godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 14. aprila 2025. godine, dok će javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog biti na raspolaganju do 31. oktobra 2025. godine.

RPK Kruševac duži niz godina u saradnji sa NSZ predstavlja poslodavcima javne pozive i konkurse kako bi se upoznali sa detaljima konkursa i predočiči njihove potrebe za upošljavanjem novih lica. Prezentacije javnih poziva NSZ biće održane u svim opštinama Rasinskog okruga.