U PONEDELJAK UMERENO OBLAČNO I TOPLIJE

U ponedeljak u Kruševcu malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab istočni i južni. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 15°C. Uveče suvo.

U utorak na severu Srbije suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima promenljiva oblačnost sa mogućom slabom kišom povremeno, a na višim planinama iznad 1100 mnv uz provejavanje snega. Vetar slab do umeren severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 7°C, a maksimalna od 9°C do 13°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 8°C.

U sredu promenljiva oblačnost sa mogućom kratkotrajnom kišom u prvom delu dana, a popodne i uveče suvo. U četvrtak i petak znatno toplije uz umeren južni i jugoistočni vetar koji će biti u pojačanju u petak. Za naredni vikend relativno toplo uz južni vetar i moguću prolaznu kišu.