U PONEDELJAK U KRUŠEVCU TOPLIJE, TEMPERATURA DO 16°C

U ponedeljak u Kruševcu toplije uz sunčane intervale i dnevni razvoj oblaka. Vetar slab, severozapadni. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 16°C. Uveče suvo.

U utorak novo naoblačenje sa kišom dolazi na visini sa juga i zahvata sve predele tokom dana. Vetar umeren do pojačan jugoistočni u košavskom području i u slabljenju krajem dana. U ostalim krajevima vetar slab istočni i južni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 10°C, a maksimalna od 14°C do 17°C. Uveče kiša koja u toku noći odlazi na severoistok. Temperatura u 22h od 7°C do 11°C.

U sredu i četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa mogućom kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima povremeno. U sredu će biti toplije nego u četvrtak. U petak i za vikend sledi porast temperature uz dosta sunčanih sati i dnevni razvoj oblaka sa šansom za kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove popodne.