U PONEDELJAK U KRUŠEVCU DO 36°C, OSVEŽENJE MOGUĆE U PETAK

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i par stepeni manja vrućina. Vetar slab do umeren severoistočni i istočni. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 36°C. Uveče suvo i toplo.

U utorak vrlo toplo uz razvoj slabe do umerene oblačnosti koja dolazi iz pravca severoistoka. Tokom dana sa sunčanim periodima. Krajem dana je moguća ređa pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 13°C do 23°C, a maksimalna od 33°C do 35°C. Uveče moguća pojava lokalnih pljuskova, ali u većini krajeva može ostati suvo i toplo. Temperatura u 22 sata od 23°C do 28°C.

U sredu pretežno sunčano i vrlo toplo sa razvojem slabe do umerene oblačnosti tokom dana, uglavnom na istoku i jugoistoku zemlje. Krajem dana je moguća ređa pojava lokalnih pljuskova na istoku zemlje. Maksimalne temperature od 34°C do 35°C. U četvrtak i petak i dalje vrlo toplo ali malo prijatnije vreme tokom dana, pogotovo u petak. Biće pretežno sunčano sa razvojem oblačnosti. Više oblačnosti na jugu i istoku zemlje, a kasnije popodne i krajem dana je moguća pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom na istoku, jugu i jugoistoku zemlje.