U PONEDELJAK SUNČANO I TOPLO, TEMPERATURA 28°C

U ponedeljak u Srbiji pretežno sunčano i još toplije za par stepeni u odnosu na nedelju. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, na zapadu i jugu Srbije slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale i u padu. Minimalna temperatura od 5°C do 14°C, maksimalna od 25°C do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 14°C do 20°C.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab istočni. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna 28°C. Uveče suvo.

U utorak u Srbiji toplo i sunčano u prvom delu dana, a popodne postepeno naoblačenje zahvata sever i zapad Srbije sa kišom i lokalnim pljuskovima krajem dana. Ovo naoblačenje se premešta na ostale predele u noći ka sredi. Vetar umeren južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 8°C do 16°C, maksimalna od 26°C do 29°C. Uveče kiša na zapadu i severu Srbije. Temperatura u 22h od 15°C do 20°C.

U sredu malo svežije sa prolaznom kišom pre podne koja odlazi na istok, pa bi popodne bilo suvo uz postepeno razvedravanje od zapada ka istoku. U četvrtak i petak toplije sa sunčanim periodima.