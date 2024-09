U PONEDELJAK POSTEPENI PRESTANAK PADAVINA I PORAST TEMPERATURE

U ponedeljak u Srbiji hladno sa kišom, osim na istoku i jugu Srbije gde kiša prestaje uz delimično razilaženje oblaka i sunčane intervale i manji porast temperature. Vetar na severu slab do umeren jugozapadni i zapadni, a na jugu slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 7°C do 11°C, maksimalna od 12°C na severozapadu Srbije do 18°C na jugu. Uveče slaba kiša na zapadu i severu Srbije. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

U ponedeljak u Kruševcu kiša prestaje uz suvo vreme od sredine dana i sa sunčanim intervalima. Vetar slab severni i severozapadni. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 15°C. Uveče suvo.

U utorak ujutru u Srbiji ponegde magla ili sumaglica. U toku dana otopljenje uz duže sunčane periode. Na krajnjem jugu Srbije krajem dana naoblačenje sa slabom kišom uveče. Vetar slab istočni i severoistočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 11°C, maksimalna od 19°C na severozapadu Srbije do 22°C na jugu. Uveče suvo, a samo na jugu Srbije slaba kiša. Temperatura u 22h od 12°C do 15°C.

U sredu naoblačenje sa juga može izazvati povremenu kišu, osim na severu Srbije gde će veći deo dana biti suvo. Dnevna temperatura malo iznad 20°C. U četvrtak promenljivo oblačno sa moguće malo kratkotrajne kiše ponegde. Veća šansa za kišu je na jugozapadu Srbije. U petak i za naredni vikend pretežno sunčano i toplije: od 23°C do 26°C.