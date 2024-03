U PETAK U KRUŠEVCU SUNČANO SA MAKSIMALNIH 17°C

U petak u Kruševcu pretežno sunčano sa razvojem dnevne oblačnosti tokom dana. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 17°C.

U subotu sunčano i toplije. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 6°C, a maksimalna od 19°C do 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 9°C do 12°C.

U nedelju postepeno zahlađenje sa kišom koje dolazi sa severozapada, a na planinama sa snegom. U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i pretežno suvo. U sredu sa mogućom kišom povremeno.