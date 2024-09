U petak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab južni i istočni. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 32°C.

U subotu sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine, u mnogim mestima centralne i južne Srbije iznad 30°C. Međutim, na severu i zapadu Srbije popodne dolazi do naoblačenja i osveženja sa kišom i obilnijim lokalnim pljuskovima. Vetar slab južni i istočni, a popodne na severu Vojvodine u skretanju na umeren severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 19°C, maksimalna od 25°C do 33°C. Uveče kiša i pljuskovi na severu i zapadu koji se šire na ostale krajeve u noći ka nedelji.

U noći ka nedelji sledi zahlađenje u svim krajevima, pa bi u nedelju bilo hladnije za više od 15 stepeni u odnosu na subotu sa kišom, obilnijom na jugu Srbije. U ponedeljak hladno uz prestanak padavina na zapadu i severu Srbije uz razvedravanje, dok će na istoku i jugu Srbije padati kiša pre podne, a u višim planinama sneg. U utorak vrlo hladno jutro, a tokom dna sunčano i toplije nego u ponedeljak.