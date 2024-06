U PETAK U KRUŠEVCU SUNČANO I VEOMA TOPLO, TEMPERATURA DO 38°C

U petak u Kruševcu sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 38°C.

U subotu tropska noć, a tokom dana pretežno sunčano i uz velike vrućine Kasnije popodne i predveče razvoj oblačnosti na zapadu, severu i u centralnim predelilma uz kišu ili moguće lokalne pljuskove sa grmljavinom. Lokalno je moguća pojava nepogoda praćenih gradom. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 18°C do 26°C, a maksimalna od 35°C do 40°C.

U nedelju nešto niže i prijatnije temperature u odnosu na subotu, pogotovo na krajnjem severu zemlje. Tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo, a popodne nestabilno uz razvoj oblačnosti sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Početkom iduće sedmice pretežno sunčano uz prijatnije temperature u odnosu na vikend ali i dalje vrlo toplo tokom dana. U sredu i četvrtak postepeno svežije i postoji veća šansa za formiranje prolazne oblačnosti tokom dana sa kišom povremeno ili pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom.